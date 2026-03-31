Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Subsidi Naik 1 April 2026? Bahlil: Presiden Punya Hati Perhatikan Rakyat Kecil

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |06:49 WIB
Harga BBM Subsidi Naik 1 April 2026? Bahlil: Presiden Punya Hati Perhatikan Rakyat Kecil (Foto: Setpres)
A
A
A

TOKYO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia. Bahlil pun memastikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi masih tetap stabil.

Harga BBM subsidi saat ini masih berada di level Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk solar subsidi (Biosolar).

"Harga sekarang (minyak mentah) sudah mencapai USD115. Oh di dalam negeri masih stabil. Insyaallah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang saya pikir Bapak Presiden punya hatilah untuk memperhatikan rakyat kecil," ujar Bahlil di sela mendampingi Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja di Jepang, Senin (30/3/2026).

Namun demikian, Bahlil belum dapat memastikan apakah harga BBM subsidi akan mengalami kenaikan ke depan. Dia menegaskan bahwa keputusan akhir akan ditentukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Percayalah nanti tunggu tanggal mainnya Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement