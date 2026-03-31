Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp17.850 per Liter 1 April 2026? Ini Faktanya

JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi dikabarkan akan naik pada 1 April 2026. Kenaikan harga BBM ini imbas lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh level USD115 per barel akibat perang AS-Iran.

Bahkan, kini beredar harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax naik Rp5.550 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter pada 1 April 2026. Pertamina pun buka suara soal kabar kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta kabar harga BBM nonsubsidi akan naik pada 1 April 2026, Jakarta, Senin (31/3/2026).

1. Viral Kabar Harga BBM Nonsubsidi Naik 1 April

Media sosial dihebohkan dengan kabar kenaikan bahan bakar minyak (BBM) Pertamina non subsidi besok, Selasa (1/4/2026). Melansir dari data bercap confidential yang beredar, harga BBM jenis Pertamax naik Rp5.550 menjadi Rp17.850 per liter dari semula Rp12.300 per liter.

Kenaikan juga berlaku untuk Pertamax Green yang naik Rp6.250 menjadi Rp19.150 per liter dari semula Rp12.900 per liter. Sementara itu Pertamax Turbo naik Rp6.350 menjadi Rp19.450 per liter dari Rp13.100 pee liter.

Selanjutnya Pertamina Dex naik Rp9.450 menjadi Rp23.950 per liter dari Rp14.500 per liter. Kemudian Dexlite naik Rp9.450 per liter menjadi Rp23.650 per liter dari Rp14.200 per liter.

Disebutkan bahwa kenaikan harga BBM Pertamina non subsidi tidak lepas dari melemahnya kurs Rupiah terhadap dolar AS sebesar 0,34 persen (Rp58/USD) dari Rp16.819/USD menjadi Rp16.877/USD.

Selain itu juga HIP Gasoline RON 92 naik 62,44 persen (46,15 USD/bbl dari 73,91 USD/bbl menjadi 120,06 USD/bbl, atau baik 62,99 persen (Rp4.925 per liter) dari Rp7.818 per liter menjadi Rp12.744 per liter.

Kemudian HIP Gasoil 250ppm naik 90,65 persen (79,08 USD/bbl) dari 87,23 USD/bbl menjadi 166,31 USD/bbl, atau naik 91,30 persen (Rp8.425 per liter) dari Rp9.228 per liter menjadi Rp17.653 per liter.

"Skema harga Gasoline dan Gasoil naik sejalan dengan tren HIP dalam upaya mendukung arahan Pemerintah untuk hemat energi akibat situasi perang US-Israel vs Iran yang menyebabkan harga minyak dunia naik ekstrem dan terjadi gangguan 20% pasokan minyak dunia di Selat Hormuz," tulis keterangan tersebut.

2. Pertamina Buka Suara

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM nonsubsidi yang dikabarkan akan naik 1 April 2026.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan bahwa informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar luas di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026," katanya saat dikonfirmasi.

Dia menambahkan, masyarakat diminta memperoleh informasi harga BBM hanya melalui kanal resmi Pertamina. Menurut Baron, Pertamina juga mendukung imbauan pemerintah agar masyarakat menggunakan energi secara bijak di tengah dinamika pasar energi global.