Bahlil Buka Suara soal Isu Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp17.850 per Liter 1 April 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |07:02 WIB
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal isu harga BBM non subsidi seperti Pertamax naik pada 1 April 2026. Bahkan, menurut kabar, harga Pertamax naik Rp5.550 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp17.850 per liter.

Bahlil menjelaskan bahwa mekanisme penentuan harga BBM telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2022. Hal ini menanggapi kabar  wacana kenaikan harga BBM non-subsidi sebesar 10% mulai 1 April 2026.

"Gini. Di Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar," kata Bahlil di sela mendampingi Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja di Jepang, Senin (30/3/2026).

Bahlil menegaskan bahwa BBM industri, seperti bensin dengan RON 95 dan 98, memang diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan mengikuti harga pasar tanpa intervensi pemerintah.

"Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri adalah bensin RON 95, 98 itu kan orang-orang yang mampulah seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab masa pakai minyak subsidi ya kan? Dan selama mereka mau jalan banyak selama ada uang untuk bayar monggo tugas negara menyiapkan yang membayar mereka itu tidak ada tanggungan negara sama sekali," jelas Bahlil.

Sementara itu, Bahlil memastikan pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan untuk harga BBM subsidi dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

"Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insyaallah baik nanti tunggu tanggal mainnya ya," pungkasnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209685/bahlil-9ONK_large.jpg
Harga BBM Subsidi Naik 1 April 2026? Bahlil: Presiden Punya Hati Perhatikan Rakyat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209551/bbm_pertamina-lVbG_large.jpg
Harga BBM 1 April 2026 Naik Jadi Berapa? Cek Daftar Terbaru di Pertamina hingga Shell Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209497/bbm_pertamina-h83g_large.jpg
Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini, Naik Lagi 1 April 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208870/bbm_pertamina-9gvk_large.jpg
Harga BBM Pertalite Diprediksi Naik Jadi Rp11.500 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208812/bbm_pertamina-8RrT_large.jpg
Harga BBM Pertamina Hari Ini 26 Maret, Ada yang Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208642/bbm_pertamina-nQfJ_large.jpg
Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP di RI Jelang April 2026
