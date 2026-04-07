Purbaya Jamin Harga BBM Pertalite Tidak Naik hingga Akhir 2026

JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026, meski saat ini terjadi fluktuasi harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, ketahanan APBN saat ini berada dalam kondisi yang sangat kuat. Pemerintah telah menyiapkan berbagai lapisan bantalan (buffer) untuk meredam risiko defisit fiskal, sehingga kebijakan harga BBM tetap bisa dipertahankan.

"Iya pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya pak ya," kata Purbaya.

Jadi meskipun asumsi makro dalam APBN 2026 mematok harga minyak mentah pada level USD 70 per barel, Kemenkeu telah melakukan simulasi risiko jika harga rata-rata melonjak ke level USD 80 hingga USD 100 per barel.

(Feby Novalius)

