Harga BBM Pertamina Tidak Naik, Apakah SPBU Shell, BP-AKR dan Vivo Naik per 1 April 2026?

JAKARTA - Harga BBM Pertamina tidak naik, apakah SPBU Shell, BP-AKR dan Vivo naik per 1 April 2026? PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga mengikuti arahan kebijakan Pemerintah untuk tidak ada penyesuaian harga BBM subsidi dan nonsubsidi per 1 April 2026. Dengan demikian, harga BBM di SPBU Pertamina bulan April 2026 masih sama dengan harga di bulan Maret 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga senantiasa melaksanakan kebijakan Pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM. Di sisi lain, dilakukan juga berbagai upaya strategis seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying," ujar Roberth di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Penggunaan energi yang hemat dan bertanggung jawab menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk bersama dengan Pertamina melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam hal hemat energi melalui aktivitas baik pribadi maupun secara institusi.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, yang berpotensi memicu kepanikan atau panic buying. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga konsumsi yang wajar akan sangat membantu kelancaran distribusi energi di lapangan.

Melalui sinergi antara Pemerintah, Aparat Keamanan dan masyarakat diharapkan ketersediaan energi nasional dapat terus terjaga secara optimal demi mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

Lalu apakah SPBU Shell, BP-AKR dan Vivo menaikkan harga BBM per 1 April 2026? Menurut pantauan Okezone, SPBU Shell, BP-AKR dan Vivo tidak mencantumkan harga BBM terbaru per 1 April 2026. Biasanya Shell dan BP mengumumkan harga BBM terbaru 1 April di laman resmi masing-masing, Shell bahkan menyampaikan bahwa produk BBM miliknya saat ini tidak tersedia.

Sementara dalam akun resmi Instagram @spbuvivo juga tidak mengumumkan harga BBM terbaru 1 April 2026.