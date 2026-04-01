Tenang, Harga BBM Tidak Naik per 1 April 2026

Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi dipastikan tidak naik per 1 April 2026. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi dipastikan tidak naik per 1 April 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero).

“Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu panik atas isu yang beredar. Pemerintah memastikan ketersediaan BBM tetap aman dengan harga yang terjangkau.

“Kami berharap masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, sehingga tidak perlu panik atau resah. Ketersediaan BBM kami jamin dan harga tidak mengalami penyesuaian,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, pada 1 April 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat meredam isu kenaikan harga yang sempat memicu antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).