Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tenang, Harga BBM Tidak Naik per 1 April 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |06:05 WIB
Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi dipastikan tidak naik per 1 April 2026. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non-subsidi dipastikan tidak naik per 1 April 2026. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero).

“Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun non-subsidi,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ia menegaskan masyarakat tidak perlu panik atas isu yang beredar. Pemerintah memastikan ketersediaan BBM tetap aman dengan harga yang terjangkau.

“Kami berharap masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, sehingga tidak perlu panik atau resah. Ketersediaan BBM kami jamin dan harga tidak mengalami penyesuaian,” jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, pada 1 April 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat meredam isu kenaikan harga yang sempat memicu antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209885//penganiayaan-5Ka6_large.jpg
Diduga Kesal Antre BBM, Pengendara Motor Aniaya Pegawai SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209888//anthony_budiawan-NVo3_large.png
Dampak Perang Iran, Ekonom Ingatkan Ancaman Disrupsi Industri Lebih Berbahaya dari Kenaikan BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209881//wakil_ketua_komisi_xii_dpr_putri_zulkifli_hasan-DxRa_large.jpg
Apresiasi BBM Tak Naik, DPR: Tak Boleh Ada Ruang Penimbunan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/337/3209875//ahmad_alimuddin-bymn_large.jpg
Alimuddin Sebut Isu BBM Naik dari ‘Influencer Bodong’ Picu Panic Buying di SPBU!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209865//harga_bbm-HLF6_large.jpg
1 April 2026 Tak Ada Perubahan Harga BBM di SPBU Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209853//menteri_esdm_bahlil-Ziho_large.jpg
Bahlil: Tak Ada Kenaikan BBM Pertamina di April 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement