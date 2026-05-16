Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Naik di Pertamina, BP dan Vivo per 16 Mei 2026, Ini Daftarnya

Rohman Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |09:53 WIB
Harga BBM Naik di Pertamina, BP dan Vivo per 16 Mei 2026, Ini Daftarnya
PT Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga pada beberapa varian produk nonsubsidi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan sejumlah SPBU swasta seperti BP AKR dan Vivo telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan ini.

PT Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga pada beberapa varian produk nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo (RON 98) yang kini menyentuh Rp19.900 per liter, naik dari sebelumnya Rp19.400 per liter.

Tren kenaikan juga terjadi pada produk Dexlite (CN 51) yang kini dipatok Rp26.000 per liter, naik dari posisi sebelumnya Rp23.600 per liter.

Hal serupa berlaku pada Pertamina Dex (CN 53) yang kini dijual lebih mahal, yakni Rp27.900 per liter dibandingkan harga sebelumnya sebesar Rp23.900 per liter.

Meski demikian, tidak semua produk mengalami kenaikan. Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 (RON 95) tercatat masih bertahan di harga sebelumnya. Begitu pula dengan kelompok BBM subsidi, yakni Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi, yang hingga kini belum mengalami perubahan harga.

Di SPBU swasta, BP-AKR turut melakukan penyesuaian harga. Produk BP Ultimate Diesel (CN 53) mengalami kenaikan tajam, dari Rp25.560 per liter pada pertengahan April 2026 menjadi Rp30.890 per liter saat ini.

Merujuk pada kanal media sosial resmi BP Indonesia, kebijakan kenaikan harga ini khusus diberlakukan untuk varian diesel. Sementara itu, BP Ultimate masih dijual di harga Rp12.930 per liter, sama seperti BP 92 yang tetap stabil di Rp12.390 per liter.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218710//harga_bbm-uVoT_large.jpg
Harga BBM Naik Hari Ini, Cek Daftar Terbarunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218326//harga_bbm-xO97_large.jpg
Harga BBM Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 14 Mei 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217946//bbm_pertamina-CelR_large.jpg
Harga BBM Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya di Pertamina hingga Shell Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217837//harga_bbm-PiUj_large.jpg
Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Naik, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 12 Mei 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217630//spbu_pertamina-KwmH_large.jpg
Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Naik di Mei 2026, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 11 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217185//spbu-dsQ5_large.jpg
3 Fakta Harga BBM Naik di Mei 2026, Kini Tembus Rp30.890 per Liter
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement