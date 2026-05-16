Harga BBM Naik di Pertamina, BP dan Vivo per 16 Mei 2026, Ini Daftarnya

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan sejumlah SPBU swasta seperti BP AKR dan Vivo telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan ini.

PT Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga pada beberapa varian produk nonsubsidi, seperti Pertamax Turbo (RON 98) yang kini menyentuh Rp19.900 per liter, naik dari sebelumnya Rp19.400 per liter.

Tren kenaikan juga terjadi pada produk Dexlite (CN 51) yang kini dipatok Rp26.000 per liter, naik dari posisi sebelumnya Rp23.600 per liter.

Hal serupa berlaku pada Pertamina Dex (CN 53) yang kini dijual lebih mahal, yakni Rp27.900 per liter dibandingkan harga sebelumnya sebesar Rp23.900 per liter.

Meski demikian, tidak semua produk mengalami kenaikan. Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 (RON 95) tercatat masih bertahan di harga sebelumnya. Begitu pula dengan kelompok BBM subsidi, yakni Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi, yang hingga kini belum mengalami perubahan harga.

Di SPBU swasta, BP-AKR turut melakukan penyesuaian harga. Produk BP Ultimate Diesel (CN 53) mengalami kenaikan tajam, dari Rp25.560 per liter pada pertengahan April 2026 menjadi Rp30.890 per liter saat ini.

Merujuk pada kanal media sosial resmi BP Indonesia, kebijakan kenaikan harga ini khusus diberlakukan untuk varian diesel. Sementara itu, BP Ultimate masih dijual di harga Rp12.930 per liter, sama seperti BP 92 yang tetap stabil di Rp12.390 per liter.