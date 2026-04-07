Harga BBM Nonsubsidi Naik? Airlangga: Akan Disampaikan ke Publik

JAKARTA - Pemerintah mengkaji kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi. Oleh karena itu, belum diputuskan apakah harganya akan naik atau tetap.

"Itu masih dikaji," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga menyampaikan, pihaknya akan mengumumkan titik terang kenaikan BBM nonsubsidi bila sudah merampungkan hasil kajian.

"Jadi nanti pada waktu pengkajian selesai, disampaikan ke publik," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi pada April 2026 mendatang.