5 Fakta IHSG Sepekan Anjlok tapi Transaksi Harian Naik

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan perdagangan ini mengalami penurunan sebesar 3,48%. Namun kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakumulasikan data perdagangan saham selama periode 27 hingga 31 Mei 2024 yang mayoritas ditutup dengan zona positif.

Berikut 5 fakta terkait data perdagangan BEI dan IHSG dalam sepekan ini yang dirangkum Okezone, Minggu (2/6/2024):

1. Kapitalisasi Pasar

Kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami penurunan yaitu sebesar 4,35% menjadi Rp11.825 triliun dari Rp12.363 triliun pada penutupan pekan lalu.

2. IHSG

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini mengalami penurunan sebesar 3,48% menjadi berada pada level 6.970,736 dari posisi 7.222,382 pada penutupan pekan yang lalu.

3. Investor Asing

Pergerakan investor asing hari ini mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp66,58 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp6.250,55 miliar.