MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 3,48% Tinggalkan Level 7.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |08:01 WIB
IHSG Sepekan Anjlok 3,48% Tinggalkan Level 7.000
IHSG sepekan anjlok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan ditutup anjlok 3,48% meninggalkan level 7.000. Data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tersebut tercatat pada periode 27-31 Mei 2024.

"IHSG pekan ini mengalami perubahan sebesar 3,48% menjadi berada pada level 6.970,736 dari posisi 7.222,382 pada penutupan pekan yang lalu," tulis Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad, Sabtu (1/6/2024).

Berbeda dengan IHSG, kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian sebesar 49,01% yaitu menjadi Rp18,12 triliun dari Rp12,16 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Rata-rata volume transaksi harian selama sepekan turut mengalami kenaikan sebesar 34,47% menjadi 20,729 miliar lembar saham dari 15,415 miliar lembar saham dari penutupan pekan lalu.

Sedangkan, kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami perubahan yaitu sebesar 4,35% menjadi Rp11.825 triliun dari Rp12.363 triliun pada penutupan pekan lalu.

Rata-rata frekuensi transaksi harian selama sepekan mengalami perubahan sebesar 0,79% menjadi 1,130 juta kali transaksi dari 1,139 kali transaksi pada pekan lalu.


