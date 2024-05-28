IHSG Dibuka Naik 0,73% ke Level 7.228

IHSG Dibuka Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG naik 0,73% ke 7.228,50.

Semenit berjalan, Selasa (28/5/2024), IHSG melejit 1,30% ke 7.269,59, didukung 176 saham menguat, 108 saham turun, sementara 188 lainnya stagnan.

Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp376,69 miliar dari net-volume 657,13 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menguat 2,07% di 908,25, indeks JII naik 0,20% di 522,64, indeks MNC36 menanjak 0,81% di 328,82, dan IDX30 melesat 0,84% di 444,81.

Penguatan IHSG didukung sektor bahan baku, teknologi, properti konsumer nonsiklikal, infrastruktur, industri, dan keuangan. Sementara yang turun adalah transportasi, kesehatan, energi, dan konsumer siklikal.