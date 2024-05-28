Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat ke 7.309

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi IHSG menguat hari ini. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan sebelumnya terkoreksi 0,64% ke 7,176 dan disertai dengan volume penjualan.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, saat ini koreksi IHSG diperkirakan akan relatif terbatas untuk menguji 7,160-7,162.

"Selanjutnya, IHSG berpeluang menguat kembali untuk menuju ke 7,309 hingga 7,392," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (28/5/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7,136, 7,080 dan resistance 7,266, 7,317.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,710-2,810

Target Price: 2,970, 3,070

Stoploss: below 2,550