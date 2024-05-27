Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke 7.176, Transaksi Rp14,8 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |16:49 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke 7.176, Transaksi Rp14,8 Triliun
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 45,96 poin atau 0,64% ke level 7.176,42 pada sesi terakhir perdagangan, Senin (27/5/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 207 saham menguat, 367 saham melemah dan 205 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,8 triliun dari 21,0 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,59% ke 890,562, indeks JII turun 1,22% ke 522,172, indeks IDX30 turun 2,07% ke 441,4 dan indeks MNC36 turun 2,58% ke 326,329.

Untuk indeks sektoral kompak melemah yakni energi 1,01%, barang baku 1,52%, industri 0,54%, siklikal 1,09%, kesehatan 0,74%, keuangan 0,93%, properti 1,68%, infrastruktur 1,29%, transportasi 0,65%. Sedangkan, hanya sektor non siklikal 0,07% dan teknologi 2,36% yang menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) naik 100% ke Rp2, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) naik 19,91% ke Rp12.650 dan saham PT Panin Financial Tbk (PNLF) naik 17,76% ke Rp358.

Halaman:
1 2
