HOME FINANCE

Taspen Sabet Penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kementerian PANRB

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |15:55 WIB
Taspen Sabet Penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kementerian PANRB
Taspen sabet penghargaan sebagai Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kementerian PANRB. (Foto: dok Taspen)
JAKARTA – PT Taspen (Persero) meraih penghargaan bergengsi sebagai Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik tahun 2024 dan Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kelompok Instansi Keberlanjutan.

Apresiasi tersebut merupakan kompetisi tahunan Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) di Sheraton Grand Jakarta City Hotel, pada Selasa (08/10/2024).

Penghargaan diberikan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Direktur Operasional Taspen Ariyandi atas keberhasilan Taspen dalam menghadirkan tiga inovasi unggulan, yakni Aplikasi Sistem Informasi Gaji (SimGaji) Taspen, Taspen One Hour Online Service (TOOS), dan Wirausaha Pintar.

Penghargaan ini membuktikan keberhasilan Perseroan dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik sehingga peserta memperoleh layanan yang optimal melalui pemberian akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan.

Corporate Secretary TASPEN Henra menjelaskan, “Apresiasi dari Kementerian PANRB atas penghargaan yang telah diberikan kepada Taspen merupakan wujud komitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan ASN melalui inovasi-inovasi yang relevan dan tepat guna."

