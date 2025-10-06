Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |20:15 WIB
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Tanggal berapa bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 cair? Ini link dan cara cek status penerima. Pemerintah akan kembali menyalurkan sejumlah bansos pada Oktober 2025. 

Bansos ini sudah masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah ditetapkan dalam APBN. Misalnya pencairan bansos PKH dan BPNT yang memasuki tahap 4 yakni periode Oktober-Desember 2025. 

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000. Sementara, untuk besaran bansos PKH bervariasi tergantung jenis penyalurannya.

Besaran Bansos PKH
- Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap
- Anak SD: Rp225.000 per tahap
- Anak SMP: Rp375.000 per tahap
-Anak SMA: Rp500.000 per tahap
- Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Lalu tanggal berapa bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 cair? Pencairan bansos PKH dan BPNT dimulai dari Oktober 2025 dan dilakukan secara bertahap setiap triwulan. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Untuk itu masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH di Oktober 2025 bisa melakukan pengecekan secara online melalui link http://cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.

Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos. Tidak semua masyarakat berhak menerima bansos dari pemerintah. 

Hanya mereka yang sudah terdaftar dan memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahkan, pemerintah telah mencoret 1,9 juta penerima bansos.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184555/bansos_bnpt-jPhk_large.png
Info Terbaru Bansos BPNT Rp600.000 yang Cair November 2025 di cekbansos.kemensos.go.id 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183342/bansos_di_november_2025-1JlN_large.png
Update Terbaru, NIK KTP yang Dipastikan Terdaftar Sebagai Penerima Bansos 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182945/bansos_online-tVi0_large.jpg
Ini Cara Cek Desil Bansos Online 2025 di Situs Resmi Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181942/bansos_cair-tGYz_large.jpg
Ini Link Resmi dan Cara Cek Pencairan Bansos PKH dan BPNT di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181089/wamensos_soal_penerima_bansos_dipangkas-RmBM_large.jpg
Penerima Bansos Dipangkas hingga 2 Juta Orang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement