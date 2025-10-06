Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima

JAKARTA - Tanggal berapa bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 cair? Ini link dan cara cek status penerima. Pemerintah akan kembali menyalurkan sejumlah bansos pada Oktober 2025.

Bansos ini sudah masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah ditetapkan dalam APBN. Misalnya pencairan bansos PKH dan BPNT yang memasuki tahap 4 yakni periode Oktober-Desember 2025.

Penerima bansos BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Pencairan dilakukan tiga bulan sekaligus, sehingga masyarakat akan mendapatkan Rp600.000. Sementara, untuk besaran bansos PKH bervariasi tergantung jenis penyalurannya.

Besaran Bansos PKH

- Ibu hamil dan anak usia dini: Rp750.000 per tahap

- Anak SD: Rp225.000 per tahap

- Anak SMP: Rp375.000 per tahap

-Anak SMA: Rp500.000 per tahap

- Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

Lalu tanggal berapa bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 cair? Pencairan bansos PKH dan BPNT dimulai dari Oktober 2025 dan dilakukan secara bertahap setiap triwulan. Saat ini, prosesnya telah memasuki tahap 4 untuk periode Oktober hingga Desember 2025.

Untuk itu masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH di Oktober 2025 bisa melakukan pengecekan secara online melalui link http://cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.

Diketahui, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menggunakan basis data baru, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan penerima bansos. Tidak semua masyarakat berhak menerima bansos dari pemerintah.

Hanya mereka yang sudah terdaftar dan memenuhi kriteria tertentu yang akan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahkan, pemerintah telah mencoret 1,9 juta penerima bansos.