Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tol Gratis yang Disediakan Pemerintah Jelang Mudik Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |19:10 WIB
Daftar Tol Gratis yang Disediakan Pemerintah Jelang Mudik Lebaran 2026
Daftar tol gratis yang disediakan pemerintah jelang mudik Lebaran 2026. (foto: Okezone.com/Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Daftar tol gratis yang disediakan pemerintah jelang mudik Lebaran 2026.

Total panjang ruas tol fungsional yang akan beroperasi pada arus mudik dan balik Lebaran tahun  yaitu 291,13 kilometer (Km), di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kehadiran sejumlah ruas tol ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di ruas tol eksisting.

"Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, kami menyiapkan 291,13 km sebagai ruas tol fungsional. Sumatera ada 3 ruas, Jawa ada 6 ruas, dan Kalimantan ada 1 ruas," ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizal. 

Dengan pengoperasian ruas tol fungsional tersebut, pemerintah berharap kapasitas jaringan jalan selama periode mudik dan arus balik Lebaran dapat meningkat. Langkah ini juga diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah jalur utama serta memperlancar mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri 2026.

Berikut daftar tol gratis yang disediakan pemerintah jelang mudik Lebaran 2026: 

1. Sigli – Banda Aceh (24,67 km)

Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum dan Padang Panjang. Dibuka secara fungsional untuk kedua jalur (A dan B) bagi seluruh golongan kendaraan.

2. Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (12,86 km)

Seksi 4 IC Sinaksak – IC Simpang Pane. Difungsionalkan untuk kedua jalur bagi seluruh golongan kendaraan.

3. Palembang – Betung (53,2 km)

Beberapa seksi difungsionalkan untuk kedua jalur (A dan B) khusus kendaraan golongan I non bus.

4. Serang – Panimbang (24,17 km)

Seksi 2 Rangkasbitung – Cileles. Dibuka satu jalur satu arah khusus kendaraan golongan I non bus.

5. Ciawi – Sukabumi (4,97 km)

Seksi 3 Cibadak – Akses Sementara Karang Tengah. Difungsionalkan satu jalur satu arah khusus kendaraan golongan I non bus.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205580//pramono-M2B5_large.jpg
Pramono Larang Mobil Dinas Pemprov Jakarta Dipakai Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205572//terminal_pulo_gebang-eqmu_large.jpg
Puncak Arus Mudik di Terminal Pulo Gebang Diprediksi 17 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205582//pramono_anung-jQpG_large.jpg
Pramono Minta Warga yang Mudik Lapor ke RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205578//pemudik-rW4R_large.jpg
Hindari Kepadatan, Masyarakat Pilih Mudik Lebih Awal Pakai Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/470/3205439//jalan_tol-xRsv_large.jpg
10 Ruas Tol Fungsional Dibuka saat Mudik Lebaran 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205405//jalan_tol-fB6y_large.jpg
Diskon Tarif Tol 30 Persen saat Mudik Lebaran, Ini Jadwal hingga Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement