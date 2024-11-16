Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |08:13 WIB
3 Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000
Aplikasi penghasil Uang. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Ada 3 aplikasi penghasil uang Rp250 ribu. Aplikasi penghasil uang ini bisa memberikan Anda tambahan uang hingga Rp250 ribu per hari

Saat ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan aplikasi seperti di bawah ini untuk membantu finansial mereka dari kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ekonomi yang terus berkembang membuat banyak masyarakat harus mencari cara kreatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satu caranya adalah memanfaatkan aplikasi yang bisa dipakai setiap hari.

Dengan menggunakan 3 aplikasi di bawah ini, pengguna bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih Rp250 ribu dalam sehari dengan cara berbagai aktivitas sederhana.

Berikut rekomendasi dari Okezone, 3 aplikasi penghasil uang Rp250 ribu yang bisa pengguna manfaatkan. Dirangkum.

1. JadiDuit

JadiDuit merupakan aplikasi penghasil uang buatan Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan Rp250 ribu. Caranya, pengguna bisa mengumpulkan poin sebanyak mungkin dalam aplikasi ini. Poin-poin tersebut dapat ditukarkan melalui e-wallet atau hadiah menarik lainnya. Pengguna juga mempunyai cara yang mudah untuk mendapatkan poin di JadiDuit.

