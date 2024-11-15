Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Link Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Langsung Cair Hitungan Menit

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |18:31 WIB
Link Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Langsung Cair Hitungan Menit
Link Aplikasi Penghasil Uang Langsung Cair Hitungan Menit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Link aplikasi penghasil uang Rp250.000 langsung cair hitungan menit wajib diketahui. Khususnya untuk anda yang ingin mendapat penghasilan tambahan selain dari gaji sebagai karyawan.

Aplikasi yang dimaksud adalah Jakpat (Jajak Pendapat). Aplikasi ini merupakan aplikasi survei nomor 1 di Indonesia yang menghubungkan berbagai pelaku survey yang membutuhkan responden untuk surveinya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk menjadi aplikasi penghasil uang andalan. Sebab, pengguna akan mendapatkan Jakpat poin setiap kali berhasil menyelesaikan survei.

Nantinya poin tersebut akan dapat ditukarkan menjadi sejumlah hadiah seperti pulsa, voucher belanja, maupun uang tunai. Bahkan, pengguna dapat menghasilkan uang hingga Rp 250.000 dari mengisi survei di sini.

Cara kerja aplikasi ini adalah dengan menyediakan survei dari pihak pelaku survei. Nantinya, orang yang membutuhkan responden akan mengajukan survei pada Jakpat untuk disebarkan kepada responden dengan profil yang sesuai kebutuhan.

Responden yang mendapat tawaran tersebut dapat mengisi survei yang diberikan. Nantinya, setelah mengisi survey mereka akan langsung mendapat Jakpat poin dan bisa ditukar dengan berbagai hadiah termasuk uang tunai hingga Rp250.000 yang bisa cair hanya dalam hitungan menit.

Di toko aplikasi seperti Google Play Store, Jakpat telah diunduh oleh lebih dari 1 juta pengguna dan memiliki rating 4,4. Penilaian yang cukup baik sehingga patut untuk dicoba.

Bagi anda yang ingin juga mendapatkan uang hingga Rp250.000 dari Jakpat, anda dapat langsung mengunduh aplikasinya di toko aplikasi yang ada di perangkat. Tenang saja! Jakpat sudah tersedia di Google Play Store dan juga App Store.

