Deretan Aplikasi Penghasil Uang Terbaik Cuma Modal HP, Bisa Cuan Rp809 Ribu

Aplikasi penghasil uang terbaik cuma modal HP (Foto: Okezone)

JAKARTA - Deretan aplikasi penghasil uang terbaik cuma modal HP, bisa cuan Rp809 ribu. Kini banyak aplikasi yang memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menambah penghasilan hanya dengan modal HP.

Penghasilan yang diperoleh dapat diperoleh dari poin yang terkumpul melalui berbagai aktivitas yang dilakukan. Berbagai pekerjaan yang tersedia dilakukan secara daring menggunakan smartphone.

Semakin rutin pengguna menyelesaikan tugas-tugas tersebut, semakin banyak pendapatan yang bisa diperoleh.

Berikut adalah deretan aplikasi penghasil uang terbaik cuma modal HP yang dirangkum oleh Okezone, Rabu (11/6/2024):

1. MAGER

Pengguna bisa mengumpulkan poin dengan memainkan game dan menyelesaikan misi tertentu, yang kemudian dapat ditukar dengan uang atau hadiah menarik.

2. Fizzo Novel

Aplikasi ini memberikan saldo yang bisa ditukar dengan uang setelah pengguna membaca novel atau cerita fiksi selama 30 menit.

3. Streetbees

Aplikasi ini menawarkan survei online berdasarkan cerita atau pengalaman pribadi pengguna, memberikan kompensasi untuk setiap survei yang diselesaikan.

4. Snack Video

Aplikasi ini mirip dengan TikTok, memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan koin setelah menonton video atau mengikuti program referral.

5. BuzzBreak

Aplikasi ini memungkinkan pengguna memperoleh poin dengan membaca berita atau menonton video lucu, yang bisa ditukar dengan hadiah atau uang tunai.

6. Helo

Aplikasi ini menyediakan berbagai konten hiburan seperti humor dan tren terbaru. Pengguna juga bisa mendapatkan hadiah dengan membaca berita, menonton video, atau bermain game sederhana.