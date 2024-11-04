Advertisement
SMART MONEY

Klaim Saldo DANA Gratis Rp450.000 dari Aplikasi Ini, Begini Cara Mendapatkannya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |21:05 WIB
Klaim Saldo DANA Gratis Rp450.000 dari Aplikasi Ini, Begini Cara Mendapatkannya
Klaim saldo DANA Rp450.000 dari aplikasi ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Klaim saldo DANA gratis Rp450.000 dari aplikasi menarik diketahui. Saldo DANA kaget ini umumnya dibagikan di media sosial atau grup chat seperti WhatsApp atau Telegram oleh pengguna DANA yang akan berbagi saldo.

Anda dapat memantau grup atau komunitas yang kerap berbagi link DANA kaget, terutama di awal bulan saat banyak orang berbagi saldo sebagai hadiah atau promosi. Apabila saldo masih tersedia, nominalnya akan langsung masuk ke akun DANA.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (4/11/2024), Okezone telah merangkum klaim saldo DANA gratis Rp450.000, sebagai berikut.

Klaim Saldo DANA Gratis Rp450.000

- Langkah pertama adalah dengan mendownload aplikasi resmi DANA di PlayStore atau AppStore.

- Setelah download dan instal aplikasi DANA, lakukan registrasi untuk membuat akun.

- Kemudian, pastikan akun sudah terverifikasi.

- Cara verifikasi yakni dengan memberikan data KTP dan scan wajah.

- Link DANA kaget biasanya dapat diperoleh dari media sosial.

- Anda tinggal menelusurinya di media sosial untuk menemukan grup atau forum yang membagikan link DANA kaget.

