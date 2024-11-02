Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis Bisa Cair Sampai Rp200 Ribu+

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |17:15 WIB
5 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis Bisa Cair Sampai Rp200 Ribu+
5 Aplikasi penghasil saldo dana gratis (Foto: Techrepublic)
A
A
A

JAKARTA - 5 aplikasi penghasil saldo DANA gratis bisa cair sampai Rp200 ribu+. Saat ini sudah banyak aplikasi penghasil uang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan uang secara gratis.

Anda dapat menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan saldo DANA hingga Rp200 ribu+ dengan cara menyelesaikan misi seperti menjawab kuis, mengundang teman, bahkan bermain game.

Caranya sangat mudah, karena Anda tidak perlu mengeluarkan modal, sehingga sangat cocok mendapatkan uang tambahan. Langsung saja kita bahas 5 aplikasi penghasil saldo DANA gratis bisa cair sampai Rp200 ribu+ yang dirangkum Okezone, Sabtu (2/11/2024):

1. Lemo

Aplikasi Lemo adalah platform yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang baru dan Anda harus mengikuti misi untuk mendapatkan saldo. Misi tersebut yaitu Anda perlu menanam sayur dalam aplikasi untuk mendapatkan poin-poin kemudian ditukar menjadi saldo DANA gratis.

2. Cashtree

Aplikasi Cashtree merupakan platform yang menggunakan teknologi Web3 dan dapat memberi hadiah namun berupa uang dan token kripto ($CTT). Anda dapat menyelesaikan misi dengan cara menonton video untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian, Anda bisa menyimpan hadiah tersebut di e-wallet dan dijadikan saldo DANA.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/455/3163308/bri-WU8S_large.jpg
Pengusaha Muda Binaan BRI Ini Sukses Bawa Gulalibooks Go Global
