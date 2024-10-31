Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Klaim Saldo DANA Gratis Rp300.000 Sekarang dari Aplikasi Penghasil Uang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |14:14 WIB
Klaim Saldo DANA Gratis Rp300.000 Sekarang dari Aplikasi Penghasil Uang
Cara Klaim Saldo DANA Gratis dari Aplikasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Klaim saldo DANA gratis Rp300.000 sekarang dari aplikasi penghasil uang. Hanya dengan menggunakan beberapa aplikasi penghasil uang ini, anda akan mendapat tambahan uang jajan.

Kebutuhan sehari-hari semakin lama semakin tinggi. Apalagi untuk para anak-anak muda dan mahasiswa, kebutuhan gengsi untuk belanja fashion masa kini dan nongkrong jajan sana-sini perlu dipenuhi.

Untuk memenuhi semua itu tentu tidak hanya bisa mengandalkan pendapatan pokok saja. Perlu ada penghasilan tambahan seperti dengan mendapatkannya melalui aplikasi DANA.

Aplikasi e-wallet DANA memang saat ini sudah banyak digunakan untuk menghasilkan uang. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan aplikasi penghasil uang untuk mendapat saldo DANA.

Cara untuk mendapatkannya pun sangat mudah dimana pengguna hanya perlu menyelesaikan tantangan yang disediakan. Contohnya adalah bermain game, mengisi survey, atau yang lainnya.

Setelah memainkan game dan menyelesaikan misi yang diberikan, biasanya pengguna akan mendapatkan poin yang bisa ditukar menjadi saldo DANA.

Jika tertarik untuk mendapat penghasilan tambahan dari aplikasi DANA, berikut Okezone berikan 3 aplikasi penghasil uang untuk mendapat saldo DANA gratis Rp300.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/455/3146391/lucy_liu-c140_large.jpg
Siapa Lucy Liu? Bermula dari Frustrasi di Kedai Kopi, Jadi Bos Fintech Berharta Rp11 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/320/3088075/ojk-awasi-ketat-koinp2p-ada-potensi-gagal-bayar-TO37UEgLcI.jpg
OJK Awasi Ketat KoinP2P, Ada Potensi Gagal Bayar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086167/link-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-langsung-cair-hitungan-menit-rOT0xOJ7rx.jpg
Link Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Langsung Cair Hitungan Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/622/3086162/link-klaim-saldo-dana-gratis-rp300-ribu-hari-ini-AxpONqdLli.jpg
Link Klaim Saldo DANA Gratis Rp300 Ribu Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/622/3085673/klaim-saldo-dana-gratis-rp112-000-langsung-masuk-dompet-elektronik-hari-ini-6ptL2TbLBP.jpeg
Klaim Saldo DANA Gratis Rp112.000 Langsung Masuk Dompet Elektronik Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/622/3085663/ini-aplikasi-penghasil-uang-rp250-000-setiap-hari-1jcKvghRMe.jpg
Ini Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Setiap Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement