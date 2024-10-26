Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp315.000 Setiap Hari dengan Mudah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |15:06 WIB
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp315.000 Setiap Hari dengan Mudah
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp315.000 Setiap Hari dengan Mudah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp315.000 setiap hari dengan mudah. Ikuti panduannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan jumlah lumayan ini.

Semakin hari, harga barang dan kebutuhan lain menjadi semakin mahal. Hal ini membuat setiap orang harus bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

Namun sebagai seorang pekerja, tentu tidak banyak waktu yang dimiliki untuk bisa memiliki pekerjaan sampingan. Tapi jangan khawatir karena sekarang sudah ada banyak cara untuk mendapatkan uang hanya bermodalkan ponsel dan internet saja.

Cara yang akan diberikan pada ulasan kali ini adalah cara untuk bisa klaim saldo DANA setiap hari. Bukan main-main, dengan cara ini pengguna bisa mendapatkan saldo hingga Rp315.000 setiap hari yang jika ditotal, maka angkanya lumayan besar untuk memenuhi kebutuhan.

Berikut adalah 3 cara klaim saldo DANA gratis hingga Rp315.000 setiap hari dengan mudah.

Menggunakan link DANA Kaget

Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mencari link DANA Kaget. Perlu diketahui, DANA Kaget ini merupakan fitur dari aplikasi dompet digital, DANA untuk penggunanya bisa berbagi saldo menggunakan link.

Bukan hanya berbagi, sebagian pengguna lainnya juga bisa mengklaim saldo yang dibagikan tersebut dengan cara mengklik linknya. Nantinya, pengguna yang mengklik link tersebut akan langsung mendapatkan saldo DANA sesuai nominal yang dibagikan.

Untuk bisa mendapatkan linknya, pengguna bisa mencarinya melalui sosial media, grup-grup komunitas, maupun artikel dari media-media terpercaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/622/3139060//aplikasi_uang-5diX_large.jpeg
Klaim Saldo Kaget dari Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp60.000 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/622/3134560//saldo_dana-X2Cq_large.jpeg
10 Apk Penghasil Saldo DANA Resmi dan Legal yang Bisa Dimanfaatkan, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/320/3133800//rupiah-tXWe_large.jpg
Cara Klaim Saldo DANA Kaget hingga Rp350.000 Terbaru Hari Ini​
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/622/3131930//dana-34Ka_large.jpg
Saldo Dana Kaget, Beneran Bikin Kaget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/622/3130742//aplikasi_penghasil_uang-UDta_large.jpg
11 Website Aman Penghasil Saldo DANA, Bisa Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/622/3130154//uang-mOB4_large.jpeg
3 Cara Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp240.000 Terbaru Hari Ini, Mudah Banget!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement