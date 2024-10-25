7 Aplikasi Penghasil Uang Ini Bisa Bikin Kaya Mendadak

JAKARTA - 7 aplikasi penghasil uang ini bisa bikin kaya mendadak. Smartphone yang biasa digunakan sehari-hari tidak hanya bisa dipakai untuk bermain media sosial saja, tetapi juga bisa menjadi sumber penghasil uang.

Ada banyak aplikasi penghasil uang yang bisa bikin kaya mendadak. Pengguna hanya perlu untuk mengunduh aplikasinya melalui App Store atau Play Store yang tersedia.

Di bawah ini merupakan 7 aplikasi penghasil uang yang bisa bikin kaya mendadak, menurut Okezone, Jumat (25/10/2024).

1. Fiverr

Fiverr merupakan aplikasi freelance yang menawarkan berbagai layanan, seperti desain grafis, penulisan, atau pemrograman. Pengguna dengan keahlian di bidang ini memiliki peluang untuk mendapatkan uang, tergantung pada seberapa sulit pekerjaannya. Berdasarkan beberapa sumber lainnya, freelancer di Fiverr dapat memperoleh lebih dari Rp1 juta untuk berbagai jenis pekerjaan.

2. Affiliate dari E-Commerce

Beberapa aplikasi e-commerce menawarkan program afiliasi yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan uang. Salah satunya TikTok. Pengguna bisa memanfaatkan program tersebut untuk meraih penghasilan hingga puluhan juta rupiah.