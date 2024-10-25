Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cuan 1 Juta per Hari? Coba 3 Aplikasi Penghasil Uang Ini

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |06:29 WIB
Cuan 1 Juta per Hari? Coba 3 Aplikasi Penghasil Uang Ini
Aplikasi penghasil uang 1 juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Terdapat 3 aplikasi yang memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan hingga Rp1 juta per hari. Aplikasi-aplikasi tersebut menawarkan berbagai cara, mulai dari menyelesaikan tugas sederhana hingga berinvestasi.

Ada banyak cara untuk menghasilkan uang dengan mudah dan cepat, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada di genggaman. Di era digital, berbagai aktivitas kini bisa menjadi sumber penghasilan, bahkan hanya melalui aplikasi.

Berikut ini terdapat 3 aplikasi penghasil uang yang terbukti mendapatkan cuan Rp1 juta, yang telah dirangkum oleh Okezone.

1. Fiverr

Sebagai platform freelancer, Fiverr memungkinkan pengguna untuk menawarkan berbagai layanan, termasuk desain grafis, penulisan, dan pemrograman. Para freelancer yang memiliki keahlian di bidang ini memiliki potensi untuk menghasilkan lebih dari Rp1 juta, tergantung pada tingkat kesulitan dan kompleksitas pekerjaan yang mereka tawarkan.

Fiverr menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin memanfaatkan keterampilan mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dengan berbagai layanan yang tersedia, pengguna dapat menemukan peluang yang sesuai dengan kemampuan mereka dan meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan yang fleksibel.

2. GoNovel

GoNovel merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai novel dengan berbagai genre untuk dinikmati pengguna. Semakin banyak cerita yang dibaca, pengguna akan mendapatkan koin sebagai imbalan.

Koin yang dikumpulkan dapat ditukarkan dan dicairkan melalui dompet digital seperti DANA. Dengan cara ini, GoNovel tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Halaman:
1 2
