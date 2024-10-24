9 Aplikasi Pinjol Bunga Rendah yang Cepat Cair

JAKARTA – 9 aplikasi Pinjol bunga rendah yang cepat cair. Beberapa aplikasi Pinjol berikut ini punya sistem yang aman dan tingkat yang cepat dalam mencairkan dana.

Aplikasi pinjol dikatakan aman apabila sudah terverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi pinjol yang telah terverifikasi OJK berarti telah memenuhi standar keamanan data hingga penagihan dana dilakukan dengan cara yang etis.

Berikut ini daftar aplikasi pinjol yang aman dan cepat dalam mencairkan dana yang telah dirangkum Okezone, sebagai berikut, Kamis (24/10/2024):

1. Cairin

Aplikasi ini menawarkan pinjaman hingga 50 juta. Proses pencairan dananya cepat dan tidak memerlukan verifikasi wajah.

2. Indosaku

Aplikasi ini menawarkan bunga yang rendah serta pencairan dana yang cepat. Sistem pengajuan dana nya juga efisien dan telah resmi terdaftar di OJK.