Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

9 Aplikasi Pinjol Bunga Rendah yang Cepat Cair

Pathola Riez Toekan , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |23:37 WIB
9 Aplikasi Pinjol Bunga Rendah yang Cepat Cair
Pinjol Bunga Rendah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 9 aplikasi Pinjol bunga rendah yang cepat cair. Beberapa aplikasi Pinjol berikut ini punya sistem yang aman dan tingkat yang cepat dalam mencairkan dana.

Aplikasi pinjol dikatakan aman apabila sudah terverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi pinjol yang telah terverifikasi OJK berarti telah memenuhi standar keamanan data hingga penagihan dana dilakukan dengan cara yang etis.

Berikut ini daftar aplikasi pinjol yang aman dan cepat dalam mencairkan dana yang telah dirangkum Okezone, sebagai berikut, Kamis (24/10/2024):

1. Cairin

Aplikasi ini menawarkan pinjaman hingga 50 juta. Proses pencairan dananya cepat dan tidak memerlukan verifikasi wajah.

2. Indosaku

Aplikasi ini menawarkan bunga yang rendah serta pencairan dana yang cepat. Sistem pengajuan dana nya juga efisien dan telah resmi terdaftar di OJK.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement