HOME FINANCE HOT ISSUE

Baru Tahu Pinjol, Hashim: Saya Memang Konglomerat Pak

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |18:39 WIB
Baru Tahu Pinjol, Hashim: Saya Memang Konglomerat Pak
Hashim Adik Prabowo Subianto soal Pinjol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik kandung Presiden Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo mengaku baru mengetahui ada sistem pinjaman online alias pinjol.

Hal itu disampaikan Hahsim setelah melihat fenomena adanya 6 - 9 juta nelayan dan petani di Indonesia yang terlilit pinjol maupaun retnir karena tidak bisa mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan formal seperti perbankan.

"6 - 9 juta (nelayan dan petani) ini mereka tidak bisa mendapatkan kredit (bank), akhirnya mereka kemana, ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol apa. Saya memang konglomerat pak ya," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Meski demikian, Hashim mengaku dengan aktif ke dunia politik, terutama saat Prabowo Subianto menjadi Presiden ini memang banyak pelajaran-pelajaran baru, terutama kaitannya dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat kalangan bawah.

"Mereka 6 - 9 juta ini terpaksa harus ke pinjol dan rentenir. Tapi ternyata saya banyak belajar, politik itu mengajar pak," lanjut Hashim.

Halaman:
1 2
