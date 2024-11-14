Advertisement
SMART MONEY

Ini Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Setiap Hari

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |15:19 WIB
Ini Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Setiap Hari
Ini Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Setiap Hari (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ini aplikasi penghasil uang Rp250.000 setiap hari. Simak ulasannya untuk mendapat tambahan uang jajan hingga Rp250.000 setiap hari.

Kebutuhan yang semakin mahal saat ini memaksa setiap orang harus pandai menghasilkan uang dari manapun. Termasuk di antaranya adalah dengan menggunakan aplikasi penghasil uang.

Saat ini tersedia banyak aplikasi penghasil uang yang bisa diunduh dan digunakan dengan mudah di toko aplikasi. Nominal yang ditawarkan dari menggunakan aplikasi ini pun sangat beragam.

Bukan hanya nominalnya, cara untuk mendapatkan uangnya juga bermacam-macam sesuai kebisaan setiap pengguna. Mulai dari mengisi survey, melakukan tugas, hingga bermain game dan memenangkan misinya.

Di bawah ini, Okezone akan berikan 3 aplikasi penghasil uang yang bisa dicoba dengan mudah. Jangan sampai dilewatkan untuk dicoba karena dengan aplikasi-aplikasi ini setiap pengguna bisa menghasilkan uang hingga Rp250.000 setiap harinya.

Aplikasi Penghasil Uang Rp250.000 Setiap Hari

1. Money The Reward

Money The Reward merupakan aplikasi yang menyediakan banyak game di dalamnya. Di dalam aplikasi penghasil uang ini, pengguna dapat memainkan berbagai game seperti merawat tanaman virtual. Ketika berhasil menyelesaikan misi-misi yang ada, pengguna akan mendapatkan poin.

Poin-poin ini dapat ditukar menjadi saldo e-wallet yang bisa ditarik kapan saja. Jika rajin memainkannya dan menyelesaikan semua misinya, pengguna akan bisa mendapat penghasilan hingga Rp250.000.

