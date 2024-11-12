Aplikasi Penghasil Uang Rp65.000 per Hari

JAKARTA - Aplikasi penghasil uang Rp65.000 perh hari. Umumnya, setiap aplikasi penghasil uang akan memberikan misi-misi yang berbeda, seperti misi menonton iklan, membaca berita dan lainnya.

Aplikasi game penghasil uang juga tidak hanya memberikan satu permainan saja, di dalam satu aplikasi pengguna dapat memainkan game secara bergantian. Semakin banyak video yang ditonton akan semakin banyak reward koin yang akan diperoleh masuk ke saldo rekening atau DANA.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (12/11/2024), Okezone telah merangkum aplikasi penghasil uang Rp65.000, sebagai berikut.

Aplikasi Penghasil Uang Rp65.000

Aplikasi penghasil uang Rp65.000 yang bisa dicoba salah satunya adalah CashBird yang merupakan platform jejaring sosial untuk melihat atau berbagi video tentang berbagai topik. Pengguna juga dapat memperoleh hadiah setiap bermain game, menonton video atau berbagai tautan favorit dengan teman.

Rilis di Playstore sejak 26 Agustus 2022, aplikasi ini memiliki ukuran yang relatif kecil yakni 22MB menjadi salah satu kelebihan dari aplikasi penghasil uang yang banyak digunakan orang.