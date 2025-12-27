Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |20:01 WIB
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK
Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara cek pinjol ilegal atau tidak melalui WhatsApp resmi OJK. Masyarakat perlu tahu pinjaman online (pinjol) legal dan ilegal dengan berbagai cara, salah satunya melalui WhatsApp resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan cara ini, masyarakat tidak akan lagi menjadi korban pinjol ilegal. Dalam data OJK per November 2025, kerugian masyarakat akibat aktivitas pinjol dan investasi ilegal sepanjang 2025 mencapai Rp8,2 triliun. 

Melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI) aktivitas keuangan ilegal mencapai 23.147 pengaduan yang terdiri dari 18.633 aduan terkait pinjol ilegal dan sekitar 4.500 terkait dengan investasi ilegal. Dari jumlah tersebut, 2.263 merupakan entitas pinjol ilegal dan 354 merupakan investasi ilegal yang telah berhasil diselesaikan oleh OJK. 

Berikut ini Okezone akan rangkum cara cek pinjol ilegal atau tidak melalui WhatsApp resmi OJK, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Cara Cek Pinjol Ilegal atau Tidak Melalui WhatsApp Resmi OJK

- Simpan nomor WhatsApp resmi OJK: 081-157-157-157
- Buka aplikasi WhatsApp dan mulai chat ke nomor tersebut
- Ketik nama pinjol yang ingin Anda cek
- Agen Kontak OJK 157 akan membalas dan memberikan informasi mengenai status legalitas (terdaftar/berizin) dari pinjol yang Anda tanyakan
- Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat). 

Selain melalui WhatsApp, Anda juga dapat mengecek legalitas pinjol melalui saluran resmi OJK lainnya: 
- Telepon ke 157
- Email ke [email protected] atau [email protected]
- Website resmi OJK di menu IKNB > Financial Technology atau melalui daftar fintech lending OJK

Diketahui, pinjol atau fintech peer to peer (P2P) lending yang resmi dan berizin di OJK per Desember 2025 mencapai 95 perusahaan. Jumlahnya turun dari sebelumnya 97 pinjol kini terdapat 95 pinjol resmi OJK yang berizin dan legal.

“Sampai dengan 7 Desember, total jumlah penyelenggara LPBBTI/Fintech P2PL yang berizin di OJK adalah sebanyak 95 perusahaan,” tulis OJK dalam keterangan resminya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179574/nik_ktp_dpakai_pinjol-woAh_large.jpg
Berikut Cara Blokir NIK KTP Dipakai Orang Buat Utang Pinjol 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178654/ktp-TK8o_large.jpg
NIK KTP Dipakai Orang Buat Utang Pinjol, Ini Cara Cepat untuk Blokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162821/afpi_bantah_jadi_kartel_bunga_pinjol-QIPq_large.png
AFPI Bantah Jadi Kartel: Bunga Pinjol Lindungi Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement