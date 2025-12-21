6 Cara Ampuh Agar HP Terbebas dari Tawaran Pinjol

Ini cara agar handphone (HP) masyarakat tidak terus-menerus menerima tawaran pinjaman online (pinjol) (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Ini cara agar handphone (HP) masyarakat tidak terus-menerus menerima tawaran pinjaman online (pinjol), sehingga terhindar dari godaan kemudahan dan besarnya nominal pinjaman yang ditawarkan.

Berikut 6 cara supaya nomor HP Anda tidak ditawari pinjol:

1. Aktifkan fitur blokir pesan dan panggilan

Setiap smartphone dilengkapi fitur blokir pesan dan panggilan. Fitur ini membantu menyaring pesan masuk agar tidak ada tawaran pinjol. Selain itu, panggilan dari nomor tak dikenal juga dapat diblokir, sehingga risiko ditawari layanan pinjol menjadi lebih kecil.

2. Abaikan pesan layanan

Meski sudah menggunakan fitur blokir, kadang ada pesan yang lolos. Abaikan saja pesan tawaran pinjol tersebut. Dengan begitu, pihak pinjol biasanya tidak akan menghubungi lagi.

3. Jangan sembarangan menyebarkan nomor telepon

Banyak orang senang berselancar di internet untuk mencari informasi. Namun, jangan sembarangan memasukkan nomor HP di situs yang tidak jelas. Layanan pinjol bisa mengambil nomor tersebut dan menawarkan layanannya.

4. Atur izin aplikasi

Meski tidak menginstal aplikasi pinjol, beberapa aplikasi lain bisa memiliki afiliasi dengan pinjol. Periksa izin aplikasi secara berkala untuk meminimalkan risiko aplikasi mengakses data pribadi yang bisa dimanfaatkan layanan pinjol.