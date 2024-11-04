Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Klaim Saldo DANA Rp50.000 Sekarang dari Aplikasi Penghasil Uang Ini

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |23:14 WIB
Klaim Saldo DANA Rp50.000 Sekarang dari Aplikasi Penghasil Uang Ini
Klaim saldo DANA Rp50 ribu dari aplikasi ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Klaim saldo DANA Rp50 ribu sekarang dari aplikasi penghasil uang ini. Anda bisa menghasilkan uang dari Rp50 ribu hingga ratusan ribu hanya dengan dari aplikasi penghasil uang.

Kini Anda bisa dengan mudah menghasilkan uang hanya dengan modal handphone dan internet melalui aplikasi penghasil uang ini.

Berikut beberapa aplikasi penghasil uang yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan Rp50 ribu, dirangkum oleh Okezone, Senin (4/11/2024).

1. DANA

DANA merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang bisa digunakan untuk menyimpan saldo. Pasalnya, DANA mempunyai banyak fitur menarik yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan klaim saldo resmi dari DANA.

DANA bisa memberikan Anda kesempatan untuk mendapatkan saldo Rp50 ribu hanya dengan klaim link yang diberikan oleh sesama pengguna DANA.

2. CashPop

Pengguna CashPop hanya perlu untuk bermain selama beberapa minggu atau bulan dengan melakukan tugas-tugas sederhana seperti bermain game, menonton video, mengisi survei, atau sekadar membuka aplikasi setiap hari, tergantung pada frekuensi dan tingkat partisipasi Anda.

Setelah itu, Anda akan mendapatkan poin yang bisa ditukar menjadi uang, pulsa, atau voucher.

