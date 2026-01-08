Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya: Saya Bisa Buat APBN Defisit 0 Persen tapi Ekonomi Morat-Marit

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |17:23 WIB
Purbaya: Saya Bisa Buat APBN Defisit 0 Persen tapi Ekonomi Morat-Marit
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di level 2,3 persen.

Pelebaran defisit dari target awal sebesar 2,53 persen menjadi 2,92 persen ditegaskan Menkeu sebagai langkah sadar pemerintah untuk menjalankan kebijakan countercyclical. Strategi ini diambil guna memastikan perekonomian tetap berekspansi di tengah tekanan yang melanda sepanjang tahun 2025.

"Defisit naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen ini misi menjaga ekonomi ekspansi ini kebijakan countercyclical. Saya buat defisit 0 persen juga bisa tapi ekonomi morat-marit," tegas Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).

Meskipun defisit merangkak naik, Purbaya mengapresiasi kinerja jajarannya di Kementerian Keuangan yang berhasil menjaga ambang batas defisit agar tidak melampaui aturan konstitusi sebesar 3 persen.

Dia menyebut pencapaian ini sebagai bentuk kehati-hatian fiskal yang sangat ketat di tengah kondisi yang tidak menentu.

"Ini kepiawaian teman-teman Kemenkeu untuk jaga fiskal. Kita jaga defisit di bawah 3 persen walau keadaan agak menekan kita," puji Purbaya kepada timnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194293/menkeu_purbaya-hgiY_large.jpeg
Purbaya soal Asumsi Makro: Ekonomi 2025 Tumbuh 5,2 Persen di Tengah Dinamika Harga Minyak hingga Kurs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193816/purbaya-tNMJ_large.jpg
Kejar Setoran Pajak, Purbaya Wajibkan Pedagang Kripto Lapor Data Pengguna dan Transaksi ke DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193808/purbaya-NvGd_large.jpg
Purbaya Tunda Reorganisasi Ditjen Pajak demi Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193688/menkeu_purbaya-KY8a_large.JPG
AS Tangkap Presiden Venezuela, Ini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193671/menkeu_purbaya-hJy3_large.jpg
Purbaya Bebaskan Pajak Gaji Karyawan Maksimal Rp10 Juta di 5 Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193533/menkeu_purbaya-vIJY_large.jpg
5 Fakta Penerimaan Meleset dari Target APBN 2025 Bikin Purbaya Susah Tidur 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement