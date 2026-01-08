Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya: Defisit APBN Melebar ke 2,92 Persen di 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |14:53 WIB
Purbaya: Defisit APBN Melebar ke 2,92 Persen di 2025
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan laporan realisasi sementara APBN Tahun Anggaran 2025 dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026). 

Poin utama yang menjadi sorotan adalah angka defisit anggaran yang membengkak menjadi 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati ambang batas legal 3 persen.

Meskipun rencana awal defisit dipatok pada angka 2,53 persen, Menkeu menegaskan bahwa kenaikan ini adalah langkah disengaja untuk memberikan stimulus di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.

"Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Kamis (8/1/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata dari strategi counter-cyclical. 

Menurutnya, pemerintah bisa saja memotong belanja untuk menekan defisit, namun hal tersebut akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita pastikan di bawah 3 persen ini adalah standar yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita," tambahnya.

Realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.756,3 triliun atau hanya 91,7 persen dari target APBN. Hal ini dipicu oleh penerimaan perpajakan yang tidak mencapai target akibat perlambatan ekonomi seperti Penerimaan Pajak tembus Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190794/purbaya-D1fK_large.jpg
5 Fakta APBN Tekor Rp560,3 Triliun hingga Pemerintah Tarik Utang Baru Rp614,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171663/purbaya-J6th_large.jpg
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp1.388,8 Triliun di Akhir Agustus 2025, untuk Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171654/menkeu_purbaya-Zzru_large.jpg
Menkeu Purbaya: APBN Defisit Rp321,6 Triliun hingga Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152808/sri_mulyani-MWSe_large.jpeg
4 Fakta APBN Defisit Rp662 Triliun hingga Utang RI Tembus Rp10 Ribu Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148197/bea_cukai-xWus_large.jpg
Penerimaan Cukai Melesat 146,8%, PNBP Capai Rp188,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148183/pajak-noBb_large.jpg
Optimalisasi Penerimaan Negara Dikawal Polisi, Ini Respons Sri Mulyani
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement