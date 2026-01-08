Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sukatmo Padmosukarso Jadi Direktur Eksekutif LPEI, Purbaya Tekankan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Anggie Ariesta, Jurnalis - Kamis, 08 Januari 2026 | 07:43 WIB
Sukatmo Padmosukarso Jadi Direktur Eksekutif LPEI, Purbaya Tekankan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Sukatmo Padmosukarso Jadi Direktur Eksekutif. (Foto: Okezone.com/LPEI)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, melantik Sukatmo Padmosukarso sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pada kesempatan yang sama, Doddy Rahadi dilantik sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI.

Pelantikan tersebut membawa misi besar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mentransformasi LPEI menjadi motor penggerak ekspor nasional yang lebih bersih dan efisien.

Purbaya menegaskan, pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah strategis untuk melakukan perbaikan menyeluruh di tubuh LPEI.

“Pelantikan pejabat baru di lingkungan LPEI ini harus digunakan sebagai momentum untuk membenahi LPEI dari hulu hingga ke hilir,” tegas Purbaya, Kamis (8/1/2026).

Selain itu, Purbaya mengingatkan jajaran baru akan pentingnya reposisi mandat LPEI agar tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga bertindak sebagai katalisator transformasi ekspor Indonesia.

“Dukungan LPEI harus strategis dan berdampak untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Arah kebijakan LPEI di bawah kepemimpinan baru diharapkan lebih terfokus pada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah tinggi di dalam negeri. Sejumlah sektor prioritas yang menjadi sorotan antara lain manufaktur, agroindustri, dan ekonomi hijau.

 

