Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perpanjangan Dana Rp200 Triliun ke Himbara Dinilai Redakan Rebutan Likuiditas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |22:05 WIB
Perpanjangan Dana Rp200 Triliun ke Himbara Dinilai Redakan Rebutan Likuiditas
Bank Himbara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Keputusan Menteri Keuangan Purbaya (Menkeu) Yudhi Sadewa untuk memperpanjang penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara) hingga September 2026 mendapat respons positif dari pelaku pasar. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah krusial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, terutama menjelang periode Idulfitri 1447 H.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro menilai kebijakan ini sangat tepat waktu. Menurutnya, jika dana tersebut ditarik sesuai jadwal semula pada 13 Maret 2026, hal itu akan menciptakan tekanan besar bagi perbankan di tengah tingginya permintaan likuiditas masyarakat.

“Yang pertama, karena ini bisa meredakan tensi rebutan likuiditas, ya. Terutama rebutan likuiditas di bank-bank yang besar. Karena bisa dibayangin, kalau misalnya pas jatuh tempo kemarin, 13 Maret nanti, maksudnya udah ada sinyal-sinyal mau ditarik kan,” ujar Andry yang akrab disapa Asmo dalam Silaturahmi bersama awak media di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

“Itu kemudian ditarik tentu akan kurang pas waktunya. Karena disaat yang bersamaan imlek untuk likuiditas juga lagi tinggi. Ya, pas menuju lebaran dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Asmo menjelaskan bahwa tantangan pertumbuhan kredit saat ini tidak hanya datang dari sisi permintaan masyarakat, tetapi juga dari ketersediaan dana di sisi perbankan.

Keberadaan dana SAL pemerintah, lanjut Asmo, berfungsi sebagai penyangga agar bank memiliki ruang gerak yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan.

“Jadi itu meredakan tensi dan rebutan likuiditas. Karena, teman-teman, kalau kita bicara dari pertumbuhan kredit, tantangannya itu sebenarnya bukan hanya tantangan dari sisi permintaan, tapi juga dari sisi supply-nya, supply dari perbankan yaitu adalah keterseduaan atau kecukupan dari likuiditas di bank itu sendiri,” jelas Asmo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175031/menkeu_purbaya-ZL8q_large.JPG
Usai Himbara, Purbaya Bakal Kucurkan Rp20 Triliun ke Bank Jakarta dan Jatim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126519/erick_thohir-FxEu_large.jpg
Erick Thohir soal Fahri Hamzah, Wakil Menteri hingga Dirjen Pajak Jadi Komisaris Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/278/2968967/adu-laba-bank-bumn-sepanjang-2023-siapa-juaranya-vh5iVi7yeK.jpg
Adu Laba Bank BUMN Sepanjang 2023, Siapa Juaranya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/02/320/2757628/erick-minta-semua-bank-bumn-kerja-satset-di-era-digital-LJueQKPer1.jpg
Erick Minta Semua Bank BUMN Kerja Satset di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/28/320/2754696/kinerja-moncer-bank-bank-bumn-erick-thohir-jaga-kepercayaan-rakyat-zuh5qPXISB.jpg
Kinerja Moncer Bank-Bank BUMN, Erick Thohir: Jaga Kepercayaan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/30/320/2639050/laba-semua-bank-himbara-meningkat-erick-thohir-ini-luar-biasa-kOpI0AALWr.jpg
Laba Semua Bank Himbara Meningkat, Erick Thohir: Ini Luar Biasa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement