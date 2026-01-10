Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya soal Defisit APBN 2025 Rp695,1 Triliun hingga Ekonomi Morat-marit

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |17:01 WIB
Purbaya soal Defisit APBN 2025 Rp695,1 Triliun hingga Ekonomi Morat-marit
Purbaya soal Defisit APBN 2025 Rp695,1 Triliun hingga Ekonomi Morat-marit (Foto: Okezone)
JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati ambang batas 3 persen. Defisit APBN 2025 ini juga naik jika dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di level 2,3 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, defisit APBN 2025 melebar dari target awal sebesar 2,53 persen menjadi 2,92 persen sebagai langkah sadar pemerintah untuk menjalankan kebijakan countercyclical. Strategi ini diambil guna memastikan perekonomian tetap berekspansi di tengah tekanan yang melanda sepanjang tahun 2025.

"Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Kamis 8 Januari 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata dari strategi counter-cyclical. Menurutnya, pemerintah bisa saja memotong belanja untuk menekan defisit, namun hal tersebut akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita pastikan di bawah 3 persen ini adalah standar yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita," tambahnya.

Defisit 0 Persen

Namun, kata Purbaya bisa saja defisit APBN 0 persen, tapi hal itu akan membuat ekonomi Indonesia morat-marit. "Saya buat defisit 0 persen juga bisa tapi ekonomi morat-marit," tegas Purbaya.

Meskipun defisit merangkak naik, Purbaya mengapresiasi kinerja jajarannya di Kementerian Keuangan yang berhasil menjaga ambang batas defisit agar tidak melampaui aturan konstitusi sebesar 3 persen.

Dia menyebut pencapaian ini sebagai bentuk kehati-hatian fiskal yang sangat ketat di tengah kondisi yang tidak menentu. "Ini kepiawaian teman-teman Kemenkeu untuk jaga fiskal. Kita jaga defisit di bawah 3 persen walau keadaan agak menekan kita," puji Purbaya kepada timnya.

Purbaya meyakini bahwa stimulus yang diberikan pada tahun 2025 akan membuahkan hasil pada tahun 2026. Dengan fondasi ekonomi yang kini lebih solid, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen dan berencana untuk mulai menekan angka defisit kembali ke level yang lebih rendah.

"Saya yakin 2026 dengan membaiknya fondasi ekonomi dan momentum ekonomi ke depan, defisit bisa ditekan dengan dampak ekonomi ke masyarakat lebih besar. Tahun ini, kita asumsikan ekonomi 5,4 persen, kita coba tekan ke level lebih tinggi lagi," tambahnya.

Dengan demikian, Purbaya berkomitmen bahwa pemerintah akan terus mengelola keuangan negara secara adaptif agar masyarakat tetap dapat merasakan dampak pertumbuhan ekonomi yang inklusif tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan fiskal.

 

