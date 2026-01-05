AS Tangkap Presiden Venezuela, Ini Respons Purbaya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait konflik panas yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela. Diketahui, Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Merespons hal itu, Purbaya menilai hukum dunia saat ini aneh. Dia menyoroti adanya sebuah negara menyerang negara lain yang berdaulat dan bebas dari pengawasan PBB.

“Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat, dan seperti bisa gate away dari pengawasan PBB. Jadi PBB-nya lemah sekarang,” kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

Terkait dampak konflik Venezuela ke ekonomi Indonesia, Purbaya menilai sangat terbatas. Sebab kemungkinan dampak yang paling akan terasa adalah pergerakan harga minyak. Ada ketakutan suplai minyak berkurang karena Venezuela diserang AS.

Dia juga menilai, hanya sedikit memproduksi minyak beberapa tahun ke belakang. Akhirnya kekhawatiran suplai minyak berkurang tidak terjadi.

“Mungkin mereka pikir akan turun suplainya tapi kan Amerika sudah izinkan…. Alaska jadi ngga ngaruh ke suplai. Ke depan kalau dijalankan peningkatan produksinya ya akan bagus juga untuk harga minyak dan suplai minyak dunia,” ujar dia.