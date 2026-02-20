Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Gugatan Guru Honorer Terkait APBN 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |16:03 WIB
Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Gugatan Guru Honorer Terkait APBN 2026
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar mengenai pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal gugatan uji materiil UU APBN 2026 oleh para guru honorer. Kemenkeu menegaskan tidak ada maksud dari Menkeu untuk merendahkan aspirasi para pendidik tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro menjelaskan bahwa kutipan media yang menyebut Menkeu secara sepihak menyatakan gugatan tersebut akan kalah adalah tidak sepenuhnya akurat secara konteks.

Menurut Deni, dalam sesi media doorstop, Menkeu sebenarnya sedang menjelaskan prinsip dasar hukum mengenai kemungkinan hasil sebuah gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), yang sangat bergantung pada kekuatan dalil hukum yang diajukan.

‘’Ya biar aja, kita lihat dulu seperti apa. Kan bisa kalah, bisa menang kan. Kalau saya rasa lemah, kalau lemah ya pasti kalah. Tapi kita lihat dulu hasilnya seperti apa,’’ ujar Purbaya sebagaimana dikutip kembali dalam siaran pers Kemenkeu, Jumat (20/2/2026).

Kemenkeu menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah penjelasan mengenai prasyarat kondisional sebuah perkara hukum, bukan merupakan vonis prematur atas perjuangan guru honorer. 

Adapun Deni menekankan bahwa pemerintah sangat menghargai peran guru honorer dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Deni menyatakan bahwa Kemenkeu tidak pernah bermaksud mengabaikan perjuangan para guru yang menggugat alokasi anggaran, termasuk terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam UU Nomor 17 Tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202665/purbaya-WFAN_large.jpg
Purbaya Tanggung PPN Sumbangan Bencana Sumatera, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202557/menkeu_purbaya-kCo0_large.jpg
Purbaya Ungkap Proses Pencairan THR PNS 2026 Rp55 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202425/purbaya-YAoH_large.jpg
Purbaya soal Pencairan THR PNS 2026 Rp55 Triliun, Ini Prosesnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202332/menkeu_purbaya-afqr_large.jpg
Purbaya Tambah Anggaran Rp4,6 Triliun untuk BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202320/menkeu_purbaya-9aVf_large.jpg
Soal Usulan IMF, Purbaya Tak Bakal Naikkan Pajak Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/320/3202310/menkeu_purbaya-xnNh_large.jpg
Soal Wacana Utang Whoosh Pakai APBN, Purbaya: Belum Ada Perintah Prabowo 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement