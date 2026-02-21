Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Utang Whoosh Dibayar Pakai APBN, Ini Kata Purbaya

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |09:08 WIB
4 Fakta Utang Whoosh Dibayar Pakai APBN, Ini Kata Purbaya
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan penjelasan soal belum adanya kepastian penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun. 

Berikut fakta-fakta utang Whoosh Dibayar Pakai APBN yang dirangkum Okezone, Sabtu (21/2/2026). 

1. Belum Ada Petunjuk Prabowo

Purbaya menekankan belum ada perintah dari level eksekutif untuk mengandalkan APBN demi membayar utang proyek Whoosh. Sampai sekarang, dia masih menunggu petunjuk dan perintah.

"Belum ada petunjuk khusus dari Presiden (Prabowo)," kata Purbaya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

2. Skema Pembayaran

Menurut Purbaya, skema pembayaran utang proyek Whoosh belum ada yang jelas, termasuk dari penggunaan anggaran dari Danantara yang menghimpun dividen BUMN. 

"Adanya dari Rosan (CEO Danantara), itu kan belum clear. Saya kalau ada petunjuk presiden saya kerjain, sekarang belum. Paling enggak, ada tapi belum firm," katanya. 

 

Halaman:
1 2
