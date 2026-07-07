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Benarkah Istri dan Anak Menteri PU Ikut Dinas ke AS Pakai Dana APBN? Ini Faktanya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |21:28 WIB
Benarkah Istri dan Anak Menteri PU Ikut Dinas ke AS Pakai Dana APBN? Ini Faktanya
Benarkah Istri dan Anak Menteri PU Ikut Dinas ke AS Pakai Dana APBN? Ini Faktanya (Foto: PU)
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JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) angkat bicara soal viralnya surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat (AS). Dalam surat yang bocor dan beredar di media sosial, istri Dody, Irma Hermawati dan anaknya, Aurellia Tsabitha Meidirama diikutkan dalam kunjungan tersebut.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Apri Artoto menegaskan rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke AS yang dikabarkan membawa keluarga tidak menggunakan APBN. 

Dia menjelaskan, pencatutan nama anak Menteri PU dalam dokumen kedinasan Kementerian PU hanya untuk kelengkapan administrasi. Di samping itu, rencana perjalanan tersebut juga masih bersifat tentatif. 

"Memang itu surat dari saya, seorang Sekjen Kementerian PU, dan itu surat adalah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi, memang kegiatan yang akan dilakukan itu masih sifatnya tentatif," ujar Apri di Kementerian PU, Selasa (7/7/2026).

Dia menambahkan, tujuan pencatutan nama anak Menteri PU ditujukan untuk penerbitan visa kepada Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri. Apri merekomendasikan agar daftar nama anak Menteri PU dijadikan dalam satu dokumen dengan sang ayah untuk penerbitan visa. 

"Terkait di dalam list itu ada anggota keluarga, itu memang di dalam komunikasi kami dengan kementerian ke luar negeri, dalam rangka pengurusan visa, itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar," lanjutnya. 

 

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