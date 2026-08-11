Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jurus AEI, OJK hingga BEI Kembalikan Kepercayaan Investor Pasar Modal RI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |20:38 WIB
Jurus AEI, OJK hingga BEI Kembalikan Kepercayaan Investor Pasar Modal RI
Memperkuat sinergi untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkuat sinergi untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Penguatan fundamental emiten, tata kelola, transparansi, serta kualitas perusahaan menjadi sejumlah aspek yang dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.

Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Anggota AEI 2026 yang mengangkat tema "Regaining Investor Trust: Navigating the Future of Indonesia Listed Companies".

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan tema yang diusung AEI sejalan dengan semangat peringatan 49 tahun pasar modal Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi integritas di pasar modal.

"Bagaimana dalam momentum yang baik ini kita kembali mempercepat reformasi integritas untuk meningkatkan tingkat transparansi dan kredibilitas di pasar kita, dan tentu pada akhirnya regaining investor trust, mencapai kembali kepercayaan investor kita," kata Hasan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Hasan, kepercayaan investor merupakan fondasi penting untuk terus mengembangkan dan memperdalam pasar modal Indonesia. Dalam hal ini, AEI memiliki posisi strategis dari sisi supply karena mendorong hadirnya perusahaan-perusahaan berkualitas di pasar modal.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/278/3235488//saham-SuNx_large.jpg
Kepercayaan Investor Jadi Sorotan, AEI Tekankan Fundamental Emiten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/278/3235482//melantai_di_bursa-BO9Y_large.jpg
OJK dan BEI Buka Suara soal Dana Wakaf Masjid Istiqlal Melantai di Bursa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235450//aei-I7dk_large.jpg
Kembali Pimpin AEI, Armand Fokus Perkuat Tata Kelola Emiten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235444//aei-LDQg_large.jpg
AEI Ungkap Dampak Perang dan El Nino terhadap Pasar Modal RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/612/3235305//love_scamming-m1nz_large.jpg
Fenomena Love Scamming di Indonesia, 3.494 Kasus Dilaporkan dalam Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/278/3235337//ojk-WPND_large.jpg
124 Kasus Pelanggaran Pasar Modal Ditangani OJK, Denda Rp240,5 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement