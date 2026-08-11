Jurus AEI, OJK hingga BEI Kembalikan Kepercayaan Investor Pasar Modal RI

JAKARTA - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkuat sinergi untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Penguatan fundamental emiten, tata kelola, transparansi, serta kualitas perusahaan menjadi sejumlah aspek yang dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.

Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Anggota AEI 2026 yang mengangkat tema "Regaining Investor Trust: Navigating the Future of Indonesia Listed Companies".

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan tema yang diusung AEI sejalan dengan semangat peringatan 49 tahun pasar modal Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi integritas di pasar modal.

"Bagaimana dalam momentum yang baik ini kita kembali mempercepat reformasi integritas untuk meningkatkan tingkat transparansi dan kredibilitas di pasar kita, dan tentu pada akhirnya regaining investor trust, mencapai kembali kepercayaan investor kita," kata Hasan, Selasa (11/8/2026).

Menurut Hasan, kepercayaan investor merupakan fondasi penting untuk terus mengembangkan dan memperdalam pasar modal Indonesia. Dalam hal ini, AEI memiliki posisi strategis dari sisi supply karena mendorong hadirnya perusahaan-perusahaan berkualitas di pasar modal.