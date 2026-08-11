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Destry Damayanti Jalani Fit and Proper Test sebagai Calon Tunggal Gubernur BI

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |06:05 WIB
Destry Damayanti Jalani Fit and Proper Test sebagai Calon Tunggal Gubernur BI
Destry Damayanti bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.com/BI)
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JAKARTA - Destry Damayanti bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Perry Warjiyo. Pemerintah telah mengajukan nama Destry melalui surat presiden (surpres) yang disampaikan kepada DPR RI pada Senin (10/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah mengajukan satu nama untuk posisi Gubernur BI definitif pengganti Perry Warjiyo. Destry saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

"Jadi namanya tunggal ya, satu nama yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti. Yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat Gubernur Sementara," terang Prasetyo.

Prasetyo menyampaikan, pemerintah telah melayangkan sejumlah surpres kepada pimpinan DPR RI. Salah satunya berisi pengajuan calon Gubernur BI untuk selanjutnya menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

"Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia beserta dengan calon pengganti untuk Deputi Senior dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya kan berkurang satu. Yang kedua adalah surpres komisaris OJK. Yang ketiga adalah surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara," ucap Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, pimpinan DPR akan menyampaikan secara resmi kepada media dan masyarakat mengenai surpres tersebut pada Selasa (11/8/2026).

"Besok secara resmi Pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat," pungkasnya.

(Feby Novalius)

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