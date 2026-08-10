Tak Hanya Gubernur BI, Prabowo Ajukan Calon Pengganti Deputi Senior dan Komisioner OJK

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah telah mengajukan calon pengganti Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah telah mengajukan calon pengganti Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Deputi Gubernur BI, hingga komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengajuan tersebut tertuang dalam surat presiden (surpres) yang telah disampaikan kepada DPR RI.

Prasetyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam menyerahkan surpres tersebut.

"Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif Gubernur Bank Indonesia, beserta dengan calon pengganti untuk Deputi Senior dan calon pengganti untuk Deputi Gubernur karena jumlahnya kan berkurang satu," ucap Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Selain itu, Prasetyo berkata, pihaknya juga telah mengajukan calon komisioner OJK dalam surpres tersebut. Pemerintah juga melayangkan surpres terkait calon duta besar RI untuk negara sahabat.

"Yang kedua adalah surpres komisioner OJK. Yang ketiga adalah surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara," ucap Prasetyo.

Sebagai informasi, pemerintah mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Perry Warjiyo. Usulan tersebut disampaikan melalui surat presiden (surpres) yang telah dikirimkan pemerintah kepada DPR RI pada Senin (10/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah melayangkan sejumlah surpres kepada pimpinan DPR RI. Salah satunya berisi usulan calon Gubernur BI.

(Feby Novalius)

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