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Siapa Figur Gubernur Baru BI Setelah Perry Warjiyo Mundur?

Opini , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |08:07 WIB
Siapa Figur Gubernur Baru BI Setelah Perry Warjiyo Mundur?
Siapa Figur Gubernur Baru BI Setelah Perry Warjiyo Mundur? (Foto: Okezone.com/.BI)
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Hari-hari ini publik dan pelaku ekonomi dengan penuh harap menunggu calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke DPR RI. Rupiah yang cenderung melemah dengan kurs Dolar AS yang berada pada kisaran Rp18.000-an akhir-akhir ini ikut membayangi dinamika di BI.

Pengunduran diri secara tiba-tiba Perry Warjiyo sebagai Gubenur BI pada 25 Juli 2026, yang telah menjabat selama 7 tahun sejak 2019, menunjukkan bahwa posisi Gubernur BI merupakan “kursi panas”. 

Presiden perlu menimbang dengan cermat, hati-hati dan teliti sebelum mengirimkan nama calon Gubernur BI. Meskipun dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Presiden bisa mengajukan maksimum 3 nama, selama masa Reformasi sejak 1998, pengajuan lebih dari 1 nama yaitu 2 nama calon hanya terjadi pada tahun 2008.

Selebihnya calon Gubernur BI yang diajukan Presiden hanya 1 nama. Kondisi global yang penuh gejolak dan domestik yang rentan stagnan membutuhkan figur Gubernur BI yang kompeten, punya pengalaman panjang baik di BI maupun di sektor keuangan dan bidang lainnya, punya kredibiltas dan integritas tinggi serta bisa berkomunikasi secara baik dan elegan dengan pemerintah.

Posisi BI sebagai lembaga negara yang independen perlu terus dijaga untuk mempertahankan kepercayaan publik serta pelaku ekonomi domestik dan global. Tugas dan wewenang BI di bidang moneter, sistem pembayaran dan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sangat krusial bagi perekonomian nasional. Pemerintah dengan Menteri Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal dan BI menggawangi moneter bisa berjalan dengan selaras jika pengambilan kebijakan sama-sama dijalankan dengan pertimbangan profesional teknokratik untuk menciptakan stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan.

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