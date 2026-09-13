Di Pertemuan BRICS, RI Dorong Transaksi Mata Uang Lokal dan QR Antarnegara

Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal serta konektivitas sistem pembayaran lintas negara. (Foto: Okezone.com/BI)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan kerja sama transaksi mata uang lokal serta konektivitas sistem pembayaran lintas negara, termasuk perluasan integrasi pembayaran berbasis QR antarnegara, di antara seluruh anggota aliansi BRICS.

Inisiatif ini ditekankan sebagai langkah strategis untuk meredam ketidakpastian ekonomi global serta mewujudkan kerja sama keuangan yang lebih konkret.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS ke-2 (2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/BRICS FMCBG) yang berlangsung pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India.

Dalam forum ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung. Pertemuan tersebut juga dihadiri pimpinan bank sentral dan kementerian keuangan dari seluruh negara anggota BRICS, yakni Indonesia, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Ethiopia, dan Iran.

Destry menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memperkuat pilar-pilar pertumbuhan ekonomi baru di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi dan tensi geopolitik internasional.

Bank sentral Indonesia secara konsisten mendorong kolaborasi nyata di tubuh BRICS, terutama melalui transaksi mata uang lokal dan interkoneksi sistem pembayaran antarnegara.