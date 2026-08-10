Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Survei BI: Keyakinan Konsumen pada Level Optimistis di Juli 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |11:06 WIB
Survei BI: Keyakinan Konsumen pada Level Optimistis di Juli 2026
Bank Indonesia (Foto: Okzone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada periode Juli 2026 masih berhasil bertengger di level 116,8 atau konsisten berada di atas ambang batas parameter optimistis (indeks di atas 100).

Meski demikian, jika dibandingkan secara bulanan, raihan angka IKK pada Juli 2026 ini mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan perolehan pada bulan sebelumnya yang sempat menyentuh posisi 117,8.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, terjaganya keyakinan konsumen pada Juli 2026 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

“Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimis masing-masing sebesar 107,9 dan 125,7, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya masing-masing sebesar 109,2 dan 126,4,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Senin (10/8/2026).

Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap kuat tecermin dari IKE Juli 2026 sebesar 107,9 berada pada level optimis (indeks >100), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 109,2.

Tetap optimisnya IKE ditopang oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 118,5, 101,1, dan 104,1, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 119,8, 101,8, dan 105,9.

Menurut BI, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan diprakirakan tetap kuat. Hal ini tecermin dari IEK Juli 2026 sebesar 125,7, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan indeks pada bulan sebelumnya sebesar 126,4.

Tetap kuatnya IEK bersumber dari optimisme ekspektasi penghasilan, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, dan ekspektasi kegiatan usaha yang masing-masing tercatat sebesar 133,6, 123,1, dan 120,4.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Survei BI BI Bank Indonesia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/320/3235159/bank_indonesia-i9wY_large.jpg
Pemerintah Bakal Putuskan Nama Pengganti Perry Warjiyo, DPR Ungkap Kriteria Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/320/3234776/mensesneg-chLG_large.jpg
Istana Sebut Destry Damayanti Masuk Bursa Calon Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233424/bank_indonesia-ozxf_large.jpg
3 Nama Muncul Jadi Kandidat Gubernur BI, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233275/prabowo_subianto-GkMy_large.jpg
Ini Kriteria Khusus Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo Pilihan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232913/bank_indonesia-b8rM_large.jpg
Jaga Stabilitas Rupiah, BI Maksimalkan Bauran Kebijakan Moneter hingga Likuiditas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232892/menkeu_purbaya-WaLY_large.jpg
Purbaya Optimistis Penjabat Sementara Gubernur BI Mampu Redam Sentimen Pasar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement