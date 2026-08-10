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Pemerintah Bakal Putuskan Nama Pengganti Perry Warjiyo, DPR Ungkap Kriteria Gubernur BI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |09:33 WIB
Pemerintah Bakal Putuskan Nama Pengganti Perry Warjiyo, DPR Ungkap Kriteria Gubernur BI
Bank Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Martin Manurung mengungkapkan kriteria Gubernur Bank Indonesia pengganti Perry Warjiyo. Ia menilai, figur pemimpin bank sentral harus memiliki rekam jejak yang teruji dalam menjalankan kebijakan moneter dan mampu mengoptimalkan peran BI untuk stabilisasi.

Gubernur BI dinilai juga harus memiliki kapabilitas dalam menjalankan bauran kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Gubernur BI harus mampu mengomunikasikan kebijakannya dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, sehingga kebijakannya memperoleh respons pasar yang positif,” kata Martin krpada wartawannyang dikutip, Senin (10/8/2026).

Selain itu, Martin berharap, sosok Gubernur BI yang baru mampu mewujudkan mandat penuh UU Bank Indonesia dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menurutnya, Gubernur BI baru juga harus lihai dalam membangun koordinasi dengan seluruh stakeholders dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanpa mengaburkan batas independensi BI.

“Serta mampu berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam KSSK tanpa mengaburkan batas independensi BI,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap sejumlah calon Gubernur BI telah diajak bertemu untuk berdiskusi bersama Presiden Prabowo. Namun, dia kembali tidak merinci siapa saja yang telah bertemu dengan Presiden.

 

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Topik Artikel :
Perry Warjiyo BI Bank Indonesia
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