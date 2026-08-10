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Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Bos LPS: Punya Paket Lengkap

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |21:10 WIB
Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Bos LPS: Punya Paket Lengkap
Destry Damayanti sebagai figur dengan rekam jejak "paket lengkap" yang sangat layak memimpin Bank Indonesia (BI). (Foto: Okezone.co/BI)
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JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menilai Destry Damayanti sebagai figur dengan rekam jejak "paket lengkap" yang sangat layak memimpin Bank Indonesia (BI).

Penilaian ini diberikan seiring langkah pemerintah mengajukan nama Deputi Gubernur Senior BI tersebut sebagai calon tunggal untuk menggantikan Perry Warjiyo.

Pengalaman luas calon pemimpin bank sentral baru ini diyakini menjadi modal kuat dalam menavigasi dinamika sektor keuangan makro domestik.

"Alhamdulillah, saya bersyukur pengajuan ini segera disampaikan karena Ibu Destry memiliki latar belakang paket lengkap sebagai alumni LPS, pernah di Kementerian Keuangan, dan juga sudah lama berkarier di Bank Indonesia," ujar Anggito Abimanyu saat ditemui di kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Anggito meyakini bekal kepemimpinan lintas instansi yang dimiliki Destry akan semakin memperkokoh kerja sama antara BI, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Kolaborasi transparan dan produktif di antara lembaga-lembaga stabilitas keuangan nasional tersebut diyakini akan tetap berjalan dengan baik.

Saat ini, draf usulan nama calon tunggal tersebut tengah berada dalam pembahasan di jajaran Komisi DPR RI. LPS berharap seluruh tahapan administratif hingga uji kelayakan dapat berlangsung lancar hingga Destry ditetapkan sebagai gubernur definitif.

Sinergi dengan pemimpin BI juga, kata Anggito, bakal menyasar forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kapasitas perumusan kebijakan moneter dinilai krusial agar instrumen stabilitas sistem keuangan tetap relevan dengan kebutuhan industri.

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