Alasan Prabowo Pilih Destry Jadi Calon Gubernur BI, Rekam Jejak Jadi Pertimbangan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden mengajukan Destry untuk memimpin bank sentral tersebut.

Keputusan tersebut salah satunya didasarkan pada rekam jejak dan kompetensi Destry di bidang keuangan. Destry diketahui telah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI selama dua periode.

“Ya, yang pasti kan rekam jejak beliau kan? Rekam jejak beliau yang ya, mulai dari ilmu, sarjana sampai mengabdikan diri sekian puluh tahun kan di bidang keuangan,” kata Prasetyo kepada awak media di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Prasetyo, pengalaman Destry selama puluhan tahun di sektor keuangan menjadi salah satu pertimbangan mendasar Presiden dalam mengajukan namanya sebagai calon Gubernur BI.

“Dan beliau juga dua kali, dua periode menjadi Deputi Gubernur Senior gitu. Itu salah satu alasan yang paling mendasar kan, tentunya kan kompetensi kan,” ujarnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kandidat Deputi Gubernur Senior BI yang akan diusulkan, Pras enggan mengungkapkannya. “Kita tunggu dari... biar DPR yang menyampaikan. Saya sudah janji untuk tidak menyampaikan,” pungkasnya.

(Feby Novalius)

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